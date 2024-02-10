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Рублева назвали главным прорывом среди российских теннисистов

Пивоварова назвала Рублева и Синнера главным прорывом Australian Open

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ISSEI KATO/REUTERS

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что больше всего в мужской сетке Australian Open спрогрессировали Андрей Рублев и Янник Синнер.

«В мужской части сетки все было более или менее предсказуемо. Но мне было интересно наблюдать за Рублевым, потому что его уровень тенниса явно стал выше. Я вижу, что это уже более состоявшийся игрок, чем в прошлом году — и психологически, и тактически. Его устойчивость в трудные моменты матчей возросла.

Также я восторгаюсь Синнером, который на высокой ноте закончил прошлый год: во время американской серии у него пошли победы. И сейчас он находится в феноменальной форме. Уверена, что Янник будет бороться за первое место в рейтинге, и я действительно считаю, что он этого достоин.

Его команда работала не один год, что вывести его на этот уровень. Поэтому сейчас они пожинают такие плоды», — сказала Пивоварова.

Рублев дошел до четвертьфинала Australian Open, где уступил Синнеру со счетом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Итальянец добрался до финала турнира, где обыграл Даниила Медведева в пяти сетах — 3:6: 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Ранее проигравшую 16-летней россиянке теннисистку назвали главным разочарованием Australian Open.

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