Жена Карпина показала фигуру в купальнике

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с отдыха в Дубае.

На снимке Карпина позирует в купальнике на фоне бассейна.

У Дарьи есть дочь Анита от первого брака. С Валерием Карпиным она познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11 место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее российская гимнастка показала фото в купальнике.