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Назван самый драматичный матч Australian Open

Пивоварова назвала игру Димитрова и Боржеса самой драматичной на Australian Open

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Eloisa Lopez/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» назвала самым драматичным матчем на Australian Open — 2024 встречу Григора Димитрова и португальца Нуну Боржеса.

«Димитров проиграл в четырех сетах (7:6, 4:6, 2:6, 6:7). У него был сетбол, и он сделал двойную ошибку, — это было нечто. Я совершенно не ожидала такой игры от Григора, потому что он очень серьезно готовился к сезону. На первой неделе в Брисбене он взял титул и показал высокий уровень тенниса.

Но когда он приехал в Мельбурн, то не мог найти свой ритм с первого матча. Видимо, Димитрову не очень подходили корты или мячи. Что-то в его игре не складывалось, и Australian Open закончился для него очень печально. Я думаю, что психологически Григору будет непросто с этим справиться», — сказала Пивоварова.

Димитров дошел на Australian Open до третьего круга. В первом он обыграл Мартона Фучовича (4:6, 6:3, 7:6, 6:2), а во втором — Танаси Коккинакиса (6:3, 6:2, 4:6, 6:4).

Ранее четырех россиянок назвали главным разочарованием Australian Open.

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