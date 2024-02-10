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Четырех россиянок назвали главным разочарованием Australian Open

Теннисистка Пивоварова назвала четырех россиянок разочарованием Australian Open

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему россиянки Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова больше всего разочаровали ее на Australian Open — 2024.

«Кто стал для меня главным разочарованием? Даже не знаю, кого из наших четырех сеяных девушек выбрать (смеется). Каждая из них очень сильно удивила своими результатами — и Кудерметова, и Потапова, и Александрова, и Самсонова. Эта четверка так себя проявила, что не знаю, кого и выделить. Каждая из них могла проходить дальше по сетке, у них были не самые сильные соперницы.

Можно списать неудачи на то, что Australian Open — это первый турнир «Большого шлема» в году, и не все успели набрать форму. Надеюсь, что в дальнейшем таких неприятных сюрпризов уже не будет», — сказала Пивоварова.

Самсонова занимает 15-е место в рейтинге WTA, Кудерметова — 16-е, Александрова — 19-е, а Потапова — 27-е. Все они вылетели в первом круге Australian Open.

Ранее 20-летнюю россиянку назвали главным открытием Australian Open.

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