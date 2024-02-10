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Слуцкий о работе в «Шанхай Шэньхуа»: попал в город будущего

Футбольный тренер Слуцкий заявил, что попал в «город будущего» Шанхай

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Кирилл Брага/РИА Новости

Главный тренер клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал в интервью «Лиге ставок» о своих впечатлениях от Шанхая, одного из самых крупных городов Китая.

«Надо отличать Китай и Шанхай все время. Потому что мы все-таки приехали в Шанхай. А это не типичный Китай. Шанхай — это город будущего. То, как будет выглядеть вся наша планета через 50 лет, — вы все это сейчас можете увидеть в Шанхае. В плане диджитала, технологий — абсолютно всего. Когда у тебя по улице летают какие-то драконы… Такое ощущение, что ты попал в страну будущего», — рассказал специалист.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Слуцкий заявил, что в Китае разрешено физическое насилие.

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