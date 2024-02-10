Уткин о конфликте в «Спартаке»: есть два варианта решения

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале поделился мнением о конфликте в московском «Спартаке» между главным тренером Гильермо Абаскалем и капитаном Георгием Джикией.

«О Джикии и Абаскале. В конфликте игрока и тренера есть два варианта решения. Или уходит игрок, или уходят оба. А позволить игроку снимать тренера никак нельзя. Исключения два. Первое: этот игрок — Месси. Второе: этот клуб — «Спартак», — написал Уткин.

В текущем сезоне Джикия провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока Вадим Шпинев подтвердил интерес московского «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

В своем последнем интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде есть Гильермо Абаскаль.

Ранее Джикия объяснил интервью агента со словами про Абаскаля.