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Матч сборной Аргентины отменен из-за скандала с Месси

Матч сборных Аргентины и Нигерии в Китае отменили из-за скандала вокруг Месси

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Agustin Marcarian/Reuters

Спортивный комитет Ханчжоу объявил об отмене товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии по футболу, который должен был пройти в Китае.

«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», — говорится в официальном заявлении.

Под словами «известные причины» организаторы имели в виду конфликтную ситуацию с участием аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в Гонконге. Там 36-летний нападающий не участвовал в матче из-за травмы, но несколько дней спустя все же сыграл в Японии, что вызвало негодование фанатов.

Матч Аргентина — Нигерия должен был пройти во второй половине марта. Также в ходе турне по Китаю южноамериканцы планировали встретиться с командой Кот-д'Ивуара. Информации об этой игре пока нет.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Главная звезда американской команды Лионель Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования. Также после игры был освистан владелец «Интер Майами» Дэвид Бэкхэм.

Ранее Месси объяснился за свой невыход на поле в Гонконге.

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