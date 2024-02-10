Овечкин установил уникальный рекорд «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в сезоне забил в трех матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

Хоккеист отличился в ночь на 9 февраля в матче с «Флоридой Пантерз» (2:4), впервые с марта 2023 года забив в трех поединках подряд. Эта голевая серия стала рекордной в «Кэпиталз» по продолжительности для игроков в возрасте 38 лет и старше.

Также в матче с «Флоридой» Овечкин установил еще одно достижение. Всего за карьеру 38-летний россиянин набрал 89 очков (44 гола и 45 ассистов) в 71 встрече с «Пантерз». Ни один другой хоккеист не набрал больше очков в матчах с «Флоридой».

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 46 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 833 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 61 гол.

Ранее Овечкина сравнили с Криштиану Роналду.