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Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Питтсбургом» Малкина

«Миннесота» обыграла «Питтсбург» благодаря голу Капризова

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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Питтсбургом Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в американском городе Сент-Пол, завершилась с результатом 3:2. Победный гол в этом поединке оформил российский нападающий Кирилл Капризов, который отличился на 50-й минуте игры. Его ассистентами выступили Зак Богосян и Мэтт Болди. Также Капризов в этом поединке записал на свой счет результативную передачу и помог открыть счет в матче.

В составе победившей команды также отличились Болди, который на 13-й минуте открыл счет, и Юнас Бродин.

За «Питтсбург» шайбы забросили Райли Смит, ассистентом которого выступил российский нападающий Евгений Малкин, и Сидни Кросби.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд, до этого в рамках регулярного чемпионата НХЛ команда одолела «Чикаго Блэкхоукс». «Питтсбург» прервал двухматчевую победную серию, в рамках которой одержал верх над «Монреалем Канадиенс» и «Виннипег Джетс».

Ранее российский голкипер «Рейнджерс» побил американца из «Чикаго».

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