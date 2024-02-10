Косторная перенесет операцию из-за серьезной травмы

Российская фигуристка Алена Косторная, которая выступает в спортивных парах вместе со своим супругом Георгием Куницей, заявила, что их дуэт вынужден пропустить Спартакиаду из-за того, что ей придется перенести операцию из-за травмы. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

«К сожалению, у меня произошла травма плеча, которая сильно беспокоила очень долгое время, но мы продолжали тренироваться и соревноваться. Сейчас мы решили, что будет правильно вылечить травму и пропустить соревнования для проведения операции, чтобы успеть восстановиться к сентябрю и радовать вас на соревновательном льду», — написала она.

Соревнования фигуристов в рамках Спартакиады пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Косторная и Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Косторную и ее супруга назвали «рисковыми ребятами».