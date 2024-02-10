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Капитан «Спартака» объяснил интервью агента со словами про Абаскаля

Защитник «Спартака» Джикия о словах агента: все соответствует действительности

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оценил интервью своего агента Вадима Шпинева, который заявил, что футболист не подпишет новый контракт с командой, пока ее возглавляет Гильермо Абаскаль. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Все, что было сказано, оно соответствует действительности. То, что всех так удивила правда и то, как вышло со мной... Я более спокоен, что его радует. Некоторые ребята были удивлены, что эта ситуация так выплыла, а я столько времени не подавал виду. Но я игрок «Спартака», хочу работать и помогать команде», — заявил Джикия.

В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В первом матче после рестрарта чемпионата команда на выезде сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее в «Спартаке» заявили, что агент Джикии не может ставить условия клубу.

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