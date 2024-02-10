«Врачи недооценили ситуацию»: вице-чемпион России заболел двусторонней пневмонией

Елена Гуменник, мама фигуриста Петра Гуменника, рассказала о состоянии сына, который заболел двусторонней пневмонией, а позднее сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Петя между короткой и произвольной программами чемпионата России сильно заболел. Оказалась двусторонняя пневмония, еще и коронавирус. Вроде тогда не осознавали, что он так серьезно заболел, недооценили ситуацию. Сейчас сын уже идет на поправку, температура нормальная, анализы крови отличные. Правда, на льду еще не был», — заявила она.

Из-за заболевания Гуменник не был заявлен на Спартакиаду.

28 января Гуменник стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга в мужском одиночном катании. За короткую программу он получил 98,64 балла, за произвольную — 201,65, в сумме — 300,29.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России — 2024 Гуменник стал третьим, набрав в общей сумме 292,42 балла. На предыдущем национальном первенстве он стал вице-чемпионом, уступив только Евгению Семененко, с которым набрал одинаковое количество баллов. Медали были распределены по тому, кто из фигуристов больше набрал баллов в произвольном прокате.

Ранее тренер Гуменника заявила, что ее ученик мог бы стать преступником.