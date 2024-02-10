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В Словакии поддержали решение МОК о допуске России на Олимпийские игры

Премьер-министр Словакии Фицо поддержал решение МОК допустить Россию на Игры

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kovop/Shutterstock

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе. Его слова приводит Pravda.sk.

«Что касается Олимпиады, то представьте: у вас есть спортивная дисциплина, первые места в которой занимают абсолютные мировые лидеры из России или Беларуси. Вы запрещаете им участвовать в соревнованиях, и тогда побеждает тот, кто в ином случае выиграл бы с минимальной долей вероятности. Тогда какова ценность этой золотой медали?» — заявил Фицо.

После начала специальной военной операции России на Украине МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. Решение о допуске на Игры-2024 было объявлено в декабре 2023 года.

В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Париже представили комплект медалей предстоящей Олимпиады.

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