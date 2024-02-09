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55-летняя Вяльбе пробежит на «Лыжне России»

55-летняя Вяльбе впервые за 25 лет пробежит на «Лыжне России»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что 10 февраля примет участие в гонке «Лыжня России», передает РИА Новости.

«Завтра «Лыжня России». Мы тоже будем стартовать, я сегодня даже часочек прокаталась ради этого. Главное — не забыть сегодня лыжи отсюда забрать. Мы выйдем на старт и погуляем. Лыжня будет в Тюмени», — сказала Вяльбе.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира. Она завершила спортивную карьеру в 1998 году после Олимпийский игр в Нагано.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

В феврале российские лыжники выступают на «Спартакиаде сильнейших» с 9 по 18 февраля. Турнир проходит в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Ранее Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Юлии Ступак проблемы с головой.

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