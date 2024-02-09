Гендиректор «Спартака»: агент Джикии не может ставить клубу условия

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался об агенте капитана команды Георгия Джикии Вадиме Шпиневе, заявив, что он не может ставить клубу условия, передает «Матч ТВ».

«С Джикией мы находимся в рабочих отношениях. Он остается в клубе до лета и, надеюсь, поможет «Спартаку». Агенты не могут ставить условия такому клубу, как «Спартак».

В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

В своем последнем интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде есть Гильермо Абаскаль.

Ранее Джикия рассказал, почему перестал играть за «Спартак».