Российская гимнастка показала фото в платье с открытыми плечами

Чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова в своих социальных сетях поделилась новой фотографией.

На снимке девушка позирует в черном платье с открытыми плечами.

Сейчас Евгения вместе со своим мужем фигуристом Максимом Ковтуном проводит медовый месяц на Мальдивах.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой. С 2018 года Леванова стала встречаться с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года пара расписалась и сыграла свадьбу. Максим Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании. В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

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