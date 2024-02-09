Легенда российского хоккея оценил шансы клуба Овечкина выйти в плей-офф НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что верит в попадание «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф Кубка Стэнли.

По его словам, несмотря на не самое удачное выступление в первой половине регулярного сезона, «столичные» имеют все шансы попасть в кубковую восьмерку.

«Вашингтон» недалеко от зоны плей-офф, ничего у них еще не потеряно. Но у них в команде много проблем, ушел Евгений Кузнецов — очень качественный центральный нападающий не только для клуба, но и для НХЛ в целом. Но, думаю, свои очки они наберут и за плей-офф поборются», — заявил Кожевников.

В ночь с 8 на 9 февраля «Вашингтон» уступил «Флориде Пантерз». Встреча прошла на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась победой «Флориды» со счетом 4:2. В составе победителей голами отметились Мэттью Ткачук, Сэм Райнхарт, Райан Ломберг и Ээту Луостаринен. У гостей шайбы забросили Александр Овечкин и Энтони Манта.

Ранее Александру Овечкину предрекли лидерство в списке лучших снайперов в истории НХЛ.