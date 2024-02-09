Капитан «Спартака» рассказал, почему перестал играть за команду

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия предположил, что перестал играть за красно-белых не только по игровым причинам, передает «Чемпионат».

«Думаю, что я перестал играть не только по игровым причинам. Почему? Возможно, что-то личное, но я не могу это утверждать. Но я никогда не подойду сам, не буду узнавать, в чем проблема», — сказал Джикия.

В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

В своем последнем интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде есть Гильермо Абаскаль.

Ранее был назван клуб который подойдет Джикии.