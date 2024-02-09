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Овечкину предрекли лидерство в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Двукратный чемпион ОИ Кожевников: рекорд великого Гретцки будет побит Овечкиным

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Geoff Burke/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что был уверен в том, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернется к своей привычной результативности.

8 февраля 38-летний капитан «столичных» отличился в матче против «Флориды Пантерз» (2:4).

«Очень приятно, что Саша забивает, мы были уверены, что это случится. Он же не один бегает и по воротам бросает, тут важна команда. И команда заиграла! Уверен, что он будет продолжать в том же духе. Мы все ждем, верим и надеемся, что рекорд великого Гретцки будет побит великим Овечкиным», — заявил Кожевников.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 46 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 833 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 61 гол.

Ранее главу мирового хоккея назвали негодяем.

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