Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Вратарь «Северстали»: удается проявить себя за счет командных действий

Вратарь «Северстали» Самойлов заявил, что проявляет себя за счет команды

close
100%
ХК «Северсталь»

Вратарь череповецкой «Северстали» Александр Самойлов рассказал, что сумел в четырех матчах отстоять свои ворота в неприкосновенности за счет командных действий, передает Legalbet.

«Удается проявить себя за счет командных действий. Из-за этого особых угроз у ворот не возникает. Может, пару раз за матч действительно мне приходится выручать», — сказал Самойлов.

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает шестое место, имея в активе 70 очков. Первое место занимает петербургский СКА. Клуб берегов Невы набрал 85 баллов. На одно очко от СКА отстает ярославский «Локомотив». Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Столичный клуб имеет в своем активе 82 очка. На четвертом месте идет московский «Спартак», имея в активе 80 очков. На пятом месте располагается нижегородское «Торпедо», набрав 71 балл.

В следующем матче «Северсталь» встретиться с «Локомотивом». Встреча состоится 10 февраля. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

Ранее в «Северстали» рассказали о планах команды на Кубок Гагарина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами