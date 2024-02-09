Вратарь «Северстали»: удается проявить себя за счет командных действий

Вратарь череповецкой «Северстали» Александр Самойлов рассказал, что сумел в четырех матчах отстоять свои ворота в неприкосновенности за счет командных действий, передает Legalbet.

«Удается проявить себя за счет командных действий. Из-за этого особых угроз у ворот не возникает. Может, пару раз за матч действительно мне приходится выручать», — сказал Самойлов.

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает шестое место, имея в активе 70 очков. Первое место занимает петербургский СКА. Клуб берегов Невы набрал 85 баллов. На одно очко от СКА отстает ярославский «Локомотив». Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Столичный клуб имеет в своем активе 82 очка. На четвертом месте идет московский «Спартак», имея в активе 80 очков. На пятом месте располагается нижегородское «Торпедо», набрав 71 балл.

В следующем матче «Северсталь» встретиться с «Локомотивом». Встреча состоится 10 февраля. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

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