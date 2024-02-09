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Главу мирового хоккея назвали негодяем

Двукратный чемпион ОИ Кожевников назвал главу IIHF Тардифа негодяем

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru», комментируя заявку Казахстана на проведение чемпионата мира 2028 года, назвал президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа негодяем.

По его словам, Казахстан имеет неплохую инфраструктуру и на протяжении долгого времени развивает хоккей.

«Им никто не может запретить этого делать. Казахстан прогрессирует в хоккейном плане, там появляются неплохие школы. В IIHF много чиновников сидят, самый главный у них там француз, чистый негодяй. Посмотрим, надо их раскачивать и смотреть что будет», — заявил Кожевников.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее в «Северстали» рассказали о планах команды на Кубок Гагарина.

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