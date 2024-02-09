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«Зенит» выиграл первый трофей в 2024 году

«Зенит» досрочно стал победителем Кубка Равноправия

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Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем Кубка Равноправия, который проходит в Катаре.

Бразильский «Сантос» потерял математические шансы обогнать подопечных Сергея Семака, обыграв катарский «Аль-Духаиль» лишь в серии пенальти. За эту победу «Сантос» получил два очка.

В активе «Зенита» сейчас шесть баллов. Столько же у китайского «Шанхай Шэньхуа», который уступает «Зениту» по дополнительным показателям. В активе «Сантоса» 2 балла, а «Аль-Духаиль» набрал одно очко.

В заключительном матче турнира «Зенит» сыграет с «Сантосом». Игра пройдет 13 февраля.

8 февраля «Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Встреча завершилась со счетом 6:0.

В составе победителей точными ударами отметились Педро, Дуглас дос Сантос, Густаво Мантуан, а Матео Кассьерра оформил хет-трик.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Подопечные Слуцкого участвуют в Кубке Равноправия, который проходит с 1 по 13 февраля в Катаре. В двух стартовых турах «Шанхай Шэньхуа» обыграл катарский «Аль‑Духаиль» (1:0) и бразильский «Сантос» (4:1).

Ранее «Зенит» не смог продать своего игрока из-за США.

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