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Российская фигуристка восхищается спортсменом из США

Российская фигуристка Ципухина заявила, что восхищается американцем Малининым

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Reuters

Фигуристка Екатерина Ципухина заявила, что восхищается американским фигуристом с русскими корнями Ильей Малининым, передает «Матч ТВ».

«Илья — феномен в фигурном катании. Не совсем понимаю, как он это делает. Четверной аксель до него никто не делал. Только восхищение», — сказала Ципухина.

В сентябре 2022 года 19-летний Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). За исполнение этого элемента он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее Малинин выиграл финал Гран-при.

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