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Тренер сборной Ирландии рассказал, почему его подопечные не пожали руки израильтянкам

Тренер сборной Ирландии Уэлдон обвинил Израиль в неприемлемом поведении

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FIBA/YouTube

Главный тренер женской сборной Ирландии по баскетболу Джеймс Уэлдон прокомментировал отказ своих подопечных жать руки соперницам из Израиля перед матчем квалификации к чемпионату Европы, который прошел в Риге, передает пресс-служба Федерации баскетбола Ирландии.

«Это связано с необоснованными и неприемлемыми комментариями из израильского лагеря в адрес наших игроков. Для нас это было огромное разочарование. Мы приехали сюда играть в баскетбол», — сказал Уэлдон.

Встреча завершилась со счетом 87:57 в пользу Израиля.

Перед игрой пресс-служба Федерации баскетбола Ирландии предупредила, что команда не будет участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях, включающих рукопожатия и обмен подарками. Во время исполнения гимнов перед матчем баскетболистки сборной Ирландии не вышли на центр площадки, выстроившись возле своей скамейки.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Израиле обвинили Павла Буре в отстранении хоккейных сборных.

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