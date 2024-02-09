Тренер сборной Ирландии рассказал, почему его подопечные не пожали руки израильтянкам

Главный тренер женской сборной Ирландии по баскетболу Джеймс Уэлдон прокомментировал отказ своих подопечных жать руки соперницам из Израиля перед матчем квалификации к чемпионату Европы, который прошел в Риге, передает пресс-служба Федерации баскетбола Ирландии.

«Это связано с необоснованными и неприемлемыми комментариями из израильского лагеря в адрес наших игроков. Для нас это было огромное разочарование. Мы приехали сюда играть в баскетбол», — сказал Уэлдон.

Встреча завершилась со счетом 87:57 в пользу Израиля.

Перед игрой пресс-служба Федерации баскетбола Ирландии предупредила, что команда не будет участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях, включающих рукопожатия и обмен подарками. Во время исполнения гимнов перед матчем баскетболистки сборной Ирландии не вышли на центр площадки, выстроившись возле своей скамейки.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Израиле обвинили Павла Буре в отстранении хоккейных сборных.