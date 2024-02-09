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Экс-тренер «Спартака»: симпатии Абаскаля будут на стороне 15-миллионного Угальде

Тренер Гладилин заявил, что конкуренция с Угальде может пойти на пользу Соболеву

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IMAGO/Global Look Press

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии Legalbet поделился мнением о конкуренции на позицию основного нападающего в составе красно-белых между Александром Соболевым и новичком команды Манфредом Угальде.

«Конкурент в лице Угальде может пойти на пользу Соболеву, чтобы он обрел большую стабильность и начал регулярно забивать. Тренерские симпатии будут, очевидно, на стороне новичка, поэтому Соболеву нужно будет проявлять себя по полной, чтобы попадать в стартовый состав.

Сложно сказать, будем ли мы часто видеть пару форвардов Соболев-Угальде, потому что у «Спартака» очень много сильных фланговых нападающих, которые также претендуют на место в основе. Поэтому в стане красно-белых ожидается борьба за место одного основного форварда», — заявил специалист.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова» (0:3).

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2023 года «Спартак» отдал двух своих нападающих, Кейта Бальде и Шамара Николсона, в аренду. Большую часть сезона основным нападающим оставался Александр Соболев.

Соболев в текущем сезоне сыграл за красно-белых 18 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

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