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Вундеркинд из России «упустила очень большой шанс» на Australian Open, считает эксперт

Теннисистка Пивоварова: Мирра Андреева упустила большой шанс на Australian Open

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Tracey Nearmy/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от выступления 16-летней Мирры Андреевой на Australian Open — 2024.

Российская спортсменка дошла до четвертого круга турнира, где в трех сетах уступила 11-й ракетке мира Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6).

«Честно говоря, я ожидала победы Мирры в этом матче, потому что чешская теннисистка явно была не в форме, либо ее беспокоила травма, — сказала Пивоварова. — То, как играла Крейчикова на этом турнире, далеко от ее лучшей формы. И против Мирры она тоже играла совершенно не в свой теннис. Выходила к сетке — и даже там ошибалась на простых мячах, совершала огромное количество невынужденных ошибок.

Мирра однозначно должна была выигрывать этот матч. Но, видимо, она сама подустала, потому что и у нее игра была нестабильной. Тем не менее я считаю, что она упустила очень большой шанс. Наверное, морально Мирра еще не готова была преодолевать этот этап».

16-летняя Андреева занимает 35-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» остается выход в четвертый круг — на Australian Open 2024 года и Уимблдоне-2023.

Ранее от самой успешной россиянки на Australian Open призвали не ждать «громких результатов».

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