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Легенда «Динамо» назвал лучших игроков РПЛ

Экс-форвард «Динамо» Кураньи назвал имена трех лучших игроков РПЛ прямо сейчас

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи назвал имена лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился со Sport24.

«Для меня лучшие игроки РПЛ — во-первых, динамовец Бителло. Еще назвал бы бразильцев из «Зенита», особенно Клаудиньо. Мне нравится его игра. Тюкавин? Его можно включить в список лучших игроков чемпионата», — заявил Кураньи.

Бителло провел за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Его одноклубник Константин Тюкавин сыграл 23 игры, забил девять мячей и отдал шесть передач. На счету атакующего полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо 25 матчей, четыре гола и четыре передачи.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте идет «Зенит», в активе которого 36 баллов. На третьем — «Динамо» с 32 очками.

Вторая часть чемпионата страны стартует в начале марта.

Ранее в «Спартаке» возникло разногласие между Абаскалем и Амаралом.

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