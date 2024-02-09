Вратарь «Северстали» назвал голкипера КХЛ, который удивляет его своим стилем

Вратарь череповецкой «Северстали» Александр Самойлов рассказал, за игрой каких голкиперов Фонбет Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) старается следить. Его слова передает Legalbet.

«Смотрю обычные обзоры матчей. Есть друзья-вратари, с которыми я знаком. Интересно за ними наблюдать. Стараюсь следить за Никитой Серебряковым (СКА). Мы с ним относительно недавно познакомились. За Максимом Дорожко («Витязь») тоже наблюдаю. Михаил Бердин («Сочи») удивляет своим стилем игры. Можно сказать, что он как шестой полевой игрок», — заявил хоккеист.

27-летний Самойлов провел 15 матчей за «Северсталь», четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности.

«Северсталь» набрала 70 очков после 60 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче череповецкий клуб на своей площадке сыграет против ярославского «Локомотива». Встреча пройдет 10 февраля.

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