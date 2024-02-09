Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Вратарь «Северстали» назвал голкипера КХЛ, который удивляет его своим стилем

Вратарь «Северстали» Самойлов заявил, что Бердин удивляет его своим стилем игры

close
100%
ХК «Северсталь»

Вратарь череповецкой «Северстали» Александр Самойлов рассказал, за игрой каких голкиперов Фонбет Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) старается следить. Его слова передает Legalbet.

«Смотрю обычные обзоры матчей. Есть друзья-вратари, с которыми я знаком. Интересно за ними наблюдать. Стараюсь следить за Никитой Серебряковым (СКА). Мы с ним относительно недавно познакомились. За Максимом Дорожко («Витязь») тоже наблюдаю. Михаил Бердин («Сочи») удивляет своим стилем игры. Можно сказать, что он как шестой полевой игрок», — заявил хоккеист.

27-летний Самойлов провел 15 матчей за «Северсталь», четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности.

«Северсталь» набрала 70 очков после 60 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче череповецкий клуб на своей площадке сыграет против ярославского «Локомотива». Встреча пройдет 10 февраля.

Ранее Овечкин установил уникальный рекорд.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами