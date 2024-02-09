Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Арустамян объяснил, почему Дзюба – человек слова

Журналист Арустамян назвал форварда «Локомотива» Дзюбу человеком слова

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал об общении с нападающим московского «Локомотива» Артемом Дзюбой. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Что из нового понял о Дзюбе? Что он человек слова. Еще когда Дзюба играл в Турции, я предложил записать интервью. Он через своего агента ответил: «Нет. Более-менее освоюсь — приезжай».

Потом Дзюба внезапно вернулся в Россию. Я снова обратился к его представителю Леониду Гольдману. Тот сказал, что сейчас не время, так как они ищут команду. Я уже потерял надежду, что интервью состоится.

Но Артем подписался контракт с «Локомотивом» — и вскоре звонок от Гольдмана: «Артем про тебя помнит, слово сдержит. Даст интервью, как только окажется в Дубае с «Локомотивом». Вот это было суперпорядочно и суперпрофессионально», — заявил журналист.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте. Лидирует — «Краснодар» (38 очков), на втором месте — петербургский «Зенит» (36 очков).

Ранее в «Спартаке» возникло разногласие между Абаскалем и Амаралом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами