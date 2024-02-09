Арустамян объяснил, почему Дзюба – человек слова

Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал об общении с нападающим московского «Локомотива» Артемом Дзюбой. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Что из нового понял о Дзюбе? Что он человек слова. Еще когда Дзюба играл в Турции, я предложил записать интервью. Он через своего агента ответил: «Нет. Более-менее освоюсь — приезжай».

Потом Дзюба внезапно вернулся в Россию. Я снова обратился к его представителю Леониду Гольдману. Тот сказал, что сейчас не время, так как они ищут команду. Я уже потерял надежду, что интервью состоится.

Но Артем подписался контракт с «Локомотивом» — и вскоре звонок от Гольдмана: «Артем про тебя помнит, слово сдержит. Даст интервью, как только окажется в Дубае с «Локомотивом». Вот это было суперпорядочно и суперпрофессионально», — заявил журналист.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте. Лидирует — «Краснодар» (38 очков), на втором месте — петербургский «Зенит» (36 очков).

Ранее в «Спартаке» возникло разногласие между Абаскалем и Амаралом.