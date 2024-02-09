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Адвокат Калинов уверен в раскрытии дела об убийстве главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга

Адвокат Калинов: виновные в гибели мастера спорта по каратэ Конева будут найдены

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Предоставлено Максимом Калиновым

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью президента Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева. В беседе с «Газетой.Ru» он заметил, что, исходя из имеющейся информации, нет оснований говорить о возможной переквалификации дела, а также выразил уверенность, что оно будет раскрыто.

«Дело возбуждено по ч. ст. 105 УК РФ — «убийство», наказание от шести до 15 лет лишения свободы. Определенное количество лет назад я работал именно по убийствам, я был следователем прокуратуры, а потом стал следователем Следственного Комитета, в год по 30 с лишним убийств я раскрывал лично. И могу сказать, что если дело возбуждено по этой статье, и тем более, есть огнестрельное ранение, переквалификации дела не будет.

Кроме того, нет сомнения, что дело будет раскрыто, это лишь вопрос времени. Подобный прогноз я делал, например, когда занимался известным на всю Россию делом Елены Логуновой. Предполагал, что понадобится на это полгода — получился год. Никто не верил, и все равно раскрыли. Вообще, убийства примечательны тем, что по ним можно провести очень много следственных действий — допросов, экспертиз, установить повреждения, с какого расстояния они были нанесены, в каком направлении, каким оружием. Это интересная работа для следователя. Можно поставить очень много вопросов. Конечно, это приведет к результату. Когда занимаются серьезными делами, и в соцсетях вскрывают аккаунты, и камеры наблюдения помогают оперативникам.

Переквалификации на причинение смерти по неосторожности не будет, пуля в голове говорит о том, что никто никого не хотел напугать. Недавно в деле убитого рязанского судебного пристава говорилось о подобном — но нет, ни там этого не было, ни здесь не будет, я в этом убежден. Виновники, однозначно, будут найдены», — считает Калинов.

Ранее самый сильный подросток России погиб в автомобильной аварии.

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