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Овечкин ткнул клюшкой американца и получил удар в ответ в матче НХЛ

Овечкин ткнул клюшкой американца Ткачука во время матча НХЛ с «Флоридой»

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Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и американский нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук обменялись тычками клюшкой в одном из игровых эпизодов матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем периоде Овечкин вступил в перепалку с Ткачуком. В одном из эпизодов россиянин толкнул американца, ткнув тому клюшкой в область живота. В ответ на это Ткачук ударил россиянина клюшкой по спине. После этого игроки разъехались по своим скамейкам, по пути обменявшись несколькими высказываниями в адрес друг друга. Судьи матча на этот эпизод внимания не обратили.

Встреча прошла на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась победой «Флориды» со счетом 4:2. В составе победителей голами отметились Мэттью Ткачук, Сэм Райнхарт, Райан Ломберг и Ээту Луостаринен. У гостей шайбы забросили Александр Овечкин и Энтони Манта.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 46 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 833 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 61 гол.

Ранее Овечкин установил уникальный рекорд.

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