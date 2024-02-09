В Санкт-Петербурге завели дело об убийстве главы спортивной федерации каратэ

Следователи завели уголовное дело в связи с убийством главы Спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга и тренера по стрельбе Виталия Конева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Отмечается, что тело Конева с огнестрельным ранением головы было обнаружено 7 февраля около мишеней для стрельбы на территории полигона «Невский» во Всеволожском районе Ленинградской области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преcтупления, предуcмотренного ч.1 cт. 105 УК РФ (убийcтво)», — говорится в сообщении.

О смерти Конева сообщила спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга. Он возглавлял организацию с 2013 года. Конев — мастер спорта России международного класса по практической стрельбе и бронзовый призер чемпионата мира по этому виду спорта, а также мастер спорта по каратэ. Конев занимал должность главного тренера Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга.

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