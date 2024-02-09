Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге завели дело об убийстве главы спортивной федерации каратэ

СК завел уголовное дело после убийства главы федерации каратэ Петербурга Конева

close
100%
Комитет по физической культуре и спорту' class="item-image" >
Телеграм-канал Комитет по физической культуре и спорту

Следователи завели уголовное дело в связи с убийством главы Спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга и тренера по стрельбе Виталия Конева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Отмечается, что тело Конева с огнестрельным ранением головы было обнаружено 7 февраля около мишеней для стрельбы на территории полигона «Невский» во Всеволожском районе Ленинградской области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преcтупления, предуcмотренного ч.1 cт. 105 УК РФ (убийcтво)», — говорится в сообщении.

О смерти Конева сообщила спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга. Он возглавлял организацию с 2013 года. Конев — мастер спорта России международного класса по практической стрельбе и бронзовый призер чемпионата мира по этому виду спорта, а также мастер спорта по каратэ. Конев занимал должность главного тренера Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга.

Ранее прошедший рехаб боец ММА Емельяненко захотел поступить в МГУ.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами