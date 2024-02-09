Овечкин установил уникальный рекорд

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по количеству заброшенных шайб и набранных очков за карьеру в матчах с «Флоридой Пантерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 9 февраля по московскому времени «Вашингтон» в гостях проиграл «Флориде» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился голом в конце первого периода в большинстве.

Всего за карьеру 38-летний россиянин набрал 89 очков (44 гола и 45 ассистов) в 71 встрече с «Пантерз». Ни один другой хоккеист не набрал больше очков в матчах с «Флоридой».

Всего в текущем сезоне на счету капитана «Вашингтона» стало 46 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 833 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 61 гол.

Ранее россиянин оторвался от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ.