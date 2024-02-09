Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«У нас коллектив без токсиков и обиженок»: главный тренер клуба КХЛ

Тренер «Нефтехимика» Леонтьев заявил, что в команде нет «токсиков и обиженок»

close
100%
Global Look Press

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о борьбе с «Сибирью» в предстоящем матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Матч с «Сибирью» будет очень важным. Не знаю, как решит лига, вернет ли «Сибири» эти четыре очка, но у нас в раздевалке висит турнирная таблица, в которой у «Сибири» на четыре очка больше, чем в официальной.

Не хочу говорить громких слов, но я восхищаюсь тем, как команда сражается. У нас абсолютно здоровый коллектив без токсиков и обиженок. На самом деле сложно создать такой коллектив», — сказал Леонтьев.

9 февраля «Нефтехимик» примет «Сибирь» в матче КХЛ. Команды в турнирной таблице разделяет три очка (у нижнекамцев 61, у новосибирцев — 58).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее хоккеист «Динамо» признался, что игроки команды «чуть-чуть теряют голову».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами