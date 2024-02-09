«У нас коллектив без токсиков и обиженок»: главный тренер клуба КХЛ

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о борьбе с «Сибирью» в предстоящем матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Матч с «Сибирью» будет очень важным. Не знаю, как решит лига, вернет ли «Сибири» эти четыре очка, но у нас в раздевалке висит турнирная таблица, в которой у «Сибири» на четыре очка больше, чем в официальной.

Не хочу говорить громких слов, но я восхищаюсь тем, как команда сражается. У нас абсолютно здоровый коллектив без токсиков и обиженок. На самом деле сложно создать такой коллектив», — сказал Леонтьев.

9 февраля «Нефтехимик» примет «Сибирь» в матче КХЛ. Команды в турнирной таблице разделяет три очка (у нижнекамцев 61, у новосибирцев — 58).

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