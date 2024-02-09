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Российского хоккеиста НХЛ прооперировали после жуткой травмы

Игрок «Тампы» Сергачев прооперирован после двойного перелома ноги

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Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Тампа Бэй Лайтнинг» в своих социальных сетях сообщила о проведенной операции российскому защитнику команды Михаилу Сергачеву.

«Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев перенес успешную операцию сегодня в Нью-Йорке по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Ожидается, что Сергачев вернется в Тампу в ближайшие дни, чтобы немедленно приступить к реабилитации. График его возвращения на лед пока не установлен», — сказано в сообщении.

8 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергачев столкнулся с игроком соперника Алекси Лафреньером. Россиянин смог покинуть лед только на носилках.

Стоит отметить, что Сергачев не выходил на лед с 20 декабря 2023 года. Он пропустил 17 матчей из-за травмы. В текущем сезоне НХЛ российский защитник провел 34 матча, отметившись двумя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

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