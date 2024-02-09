Иностранец из «Спартака» рассказал о своем отношении к рыбалке и водке

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс признался, что еще ни разу не смог поймать рыбу на общекомандной рыбалке. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Рыбалка? Да, это было командное мероприятие. Возможно, в последний раз перед этим я брал в руку удочку, когда учился в школе и приезжал в Кабо-Верде на каникулы. В России открыл для себя это занятие заново. Но, если честно, как ни старался, я пока еще не поймал ни одной рыбы, ха-ха. Выпивать на рыбалке? Ой, нет. Это точно не про меня. Знаю, что в России пьют водку. Но мне она не нравится — не нравится вкус», — сказал Мартинс.

Мартинс защищает цвета «Спартака» с января 2022 года. До этого он играл в Швейцарии за «Янг Бойз». Также полузащитник выступал во Франции и на родине.

С 2014 года полузащитник вызывается в сборную Люксембурга.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Ранее экс-тренера сборной России обескуражил счет в матче «Спартака» и «Ростова».