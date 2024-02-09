Экс-тренера сборной России обескуражил счет в матче «Спартака» и «Ростова»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что футболисты «Спартака» совершали серьезные ошибки во время матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, счет обескуражил. Может и не стоит особо вглядываться в результаты матчей на предсезонных сборах, но мы видели, что голы в ворота «Спартака» залетали в результате серьезных ошибок.

Надо посмотреть, как Абаскаль поведет себя, насколько будет обращать внимание на ошибки и менять эту ситуацию. Его команда старается играть в атаку, при этом не решая главную проблему, — не пропустить», — сказал Игнатьев.

7 февраля «Спартак» в Аду-Даби потерпел разгромное поражение от «Ростова» со счетом 3:0. Голами отметились Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

9 февраля «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли». Красно-белые являются действующими чемпионами турнира.

Первый официальный матч 2024 года красно-белые проведут против «Зенита» в начале марта. Команды занимают пятое и второе место в турнирной таблице чемпионата России соответственно.

Ранее сообщалось, что Головин с «Монако» сенсационно вылетел из Кубка Франции, уступив команде из третьей лиги.