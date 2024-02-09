«Такого нападающего у нас не было»: игрок «Спартака о новичке команды

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о новичке команды нападающем Манфреде Угальде. Его слова передает «Матч ТВ».

«Понятное дело, что у нас много испаноговорящих ребят. Он к ним поближе, стараются, чтобы влился в коллектив. А так, хороший и обученный футболист, постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было.

Все свои моменты реализовывает на тренировках. Также отмечу скорость и открывание. Пока ему тяжело, может быть, не включился на полную», — сказал Чернов.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова».

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2023 года «Спартак» отдал двух своих нападающих, Кейта Бальде и Шамара Николсона, в аренду. Большую часть сезона основным нападающим оставался Александр Соболев.

Ранее экс-игрок сборной России пошутил об Угальде, сравнив его с Месси.