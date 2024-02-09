Стало известно имя самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по результатам 2023 года.

По версии журнала первое место занял португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду. За 2023 год футболист заработал $275 млн ($60 млн от спонсоров). 2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

На $72 млн меньше у гольфиста Джона Рама. Тройку самых богатых спортсменов по итогам 2023 года занял аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Действующий чемпион мира заработал $130 млн.

10-ка рейтинга Sportico выглядит следующим образом:

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