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Стало известно имя самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года

Sportico назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года

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Shutterstock

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по результатам 2023 года.

По версии журнала первое место занял португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду. За 2023 год футболист заработал $275 млн ($60 млн от спонсоров). 2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

На $72 млн меньше у гольфиста Джона Рама. Тройку самых богатых спортсменов по итогам 2023 года занял аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Действующий чемпион мира заработал $130 млн.

10-ка рейтинга Sportico выглядит следующим образом:

  1. Криштиану Роналду (футбол) — $275 млн.
  2. Джон Рам (гольф) — $203 млн.
  3. Лионель Месси (футбол) — $130 млн.
  4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $125,7 млн.
  5. Килиан Мбаппе (футбол) — $125 млн.
  6. Неймар (футбол) — $121 млн.
  7. Стефен Карри (баскетбол) — $98,9 млн.
  8. Яннис Адетокумбо (баскетбол) — $88,4 млн.
  9. Кевин Дюрант (баскетбол) — $86,9 млн.
  10. Патрик Махоумс (американский футбол) — $84,3 млн.

Ранее российский футболист пожаловался на цены в Эмиратах.

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