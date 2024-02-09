«Мы не сумасшедшие»: УЕФА об отмене допуска сборной России U17

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис объяснил решение не допускать сборную России до 17 лет на международные турниры. Его слова передает РИА Новости.

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», — сказал Теодоридис.

Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Они должны были возобновить участие в соревнованиях в нейтральном статусе, но уже в октябре этот вопрос был снят с повестки дня.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами. Россияне играли товарищеские встречи со странами из Азиатской футбольной конфедерации.

Ранее президент УЕФА заявил, что покинет свой пост.