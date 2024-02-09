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«Мы не сумасшедшие»: УЕФА об отмене допуска сборной России U17

В УЕФА назвали невозможным возвращение сборной России U17

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Dado Ruvic/Reuters

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис объяснил решение не допускать сборную России до 17 лет на международные турниры. Его слова передает РИА Новости.

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», — сказал Теодоридис.

Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Они должны были возобновить участие в соревнованиях в нейтральном статусе, но уже в октябре этот вопрос был снят с повестки дня.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами. Россияне играли товарищеские встречи со странами из Азиатской футбольной конфедерации.

Ранее президент УЕФА заявил, что покинет свой пост.

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