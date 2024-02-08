«Спартак» обвинили в большом количестве брака

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский «Спартак» с переменным успехом продолжает подготовку к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, красно-белые отрезками неплохо смотрелись в матче против «Ростова».

«Спартак» провел начало игры против «Ростова» практически без запинок, но не смог довести дело до создания опасных моментов у чужих ворот. С одной стороны «Ростов» таких возможностей не давал, а с другой и самим спартаковцам нравилась подобная форма игры. Было много передач, быстрой игры, но брака хватало. Второй тайм был получше, но победы в итоге добилась более цельная команда», — заявил Игнатьев.

7 февраля московский «Спартак» со счетом 0:3 разгромно проиграл «Ростову» в матче товарищеского турнира Winline Зимний Кубок РПЛ, который проходит в Абу-Даби. Ранее ростовчане обыграли «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 3:1.

9 февраля «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли», 11 февраля — «Ростов» с казахстанским «Кайратом».

В 2023 году победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».

Ранее Борис Игнатьев похвалил «Ростов» за дисциплину и организованность.