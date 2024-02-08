Экс-тренер сборной России тремя словами описал «Ростов» Карпина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает приемлемым текущий уровень подготовки «Ростова» к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, команда Валерия Карпина уверенно входит в финальную фазу зимних сборов.

«Какие-то особые выводы по предсезонным матчам я бы не стал делать. Видно, что «Ростов» играет организованно, дисциплинированно и понятно. Тренерский штаб строит команду, которая будет способна в дальнейшем обрастать нужными качествами. Игроки еще будут обретать функциональную готовность, расти в индивидуальном и командном мастерстве», — заявил Игнатьев.

7 февраля «Ростов» разгромил московский «Спартак» со счетом 3:0 в матче товарищеского турнира Winline Зимний Кубок РПЛ, который проходит в Абу-Даби. Ранее ростовчане обыграли «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 3:1.

9 февраля «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли», 11 февраля — «Ростов» с казахстанским «Кайратом».

В 2023 году победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».

Ранее экс-наставник сборной России сравнил уровень РПЛ и чемпионата Белоруссии.