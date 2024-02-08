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Экс-наставник сборной России сравнил уровень РПЛ и чемпионата Белоруссии

Тренер Игнатьев заявил, что уровень белорусского футбола ниже, чем российского

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru», комментируя решение нападающего московского «Спартака» Павла Мелешина отправиться в аренду в минское «Динамо», назвал уровень чемпионата Белоруссии более низким по сравнению с российским.

По его мнению, для молодых игроков крайне важно получать игровое время.

«На мой взгляд, это правильное решение — все молодые игроки, желающие двигаться вперед по карьере, стремятся играть, а не сидеть на лавке. Сидеть в запасе даже в «Спартаке» и смотреть на то, как кто-то другой играет и забивает, не очень приятно. Не хочу обижать белорусский футбол, но его уровень ниже российского, конкурентных игр там меньше, но Мелешин будет иметь возможность выходить на поле», — заявил Игнатьев.

Соглашение между клубами рассчитано до следующего зимнего трансферного окна и не предусматривает права выкупа трансфера. При этом «Спартак» сможет вернуть игрока из аренды уже летом по своей инициативе.

Мелешин является воспитанником красно-белых. В команду он попал в 2010 году. В 2022 году нападающий дебютировал за основную команду «Спартака». Свой первый мяч в чемпионате России забил 23 октября 2022 года в матче 14-го тура против «Химок».

В текущем сезоне Мелешин провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) три матча, не отметившись результативными действиями.

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