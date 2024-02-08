Кудряшова призвали не стыдиться после ухода из футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает удачной карьеру защитника Федора Кудряшова, который 8 февраля объявил об уходе из футбола.

«Ему нужно благодарить себя и футбол за то, что он многое сделал, его карьеру можно назвать удачной. Мы можем только догадываться, почему Федор принял такое решение — может быть, моральная усталость, может быть физическая. Все игроки рано или поздно заканчивают, какой-то побудительный мотив и у него есть. Совершенно точно ему не должно быть стыдно за те годы, которые он провел в футболе», — заявил Игнатьев.

Кудряшов выступал за московский «Спартак», грозненский «Терек», турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальспор», а также за «Сочи». В составе «Факела» игрок выступал с 2023 года.

Вместе со «Спартаком» он трижды выигрывал серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Еще одно серебро он взял с «Ростовом». За сборную России Кудряшов выступал с 2016 года.

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