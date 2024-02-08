Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Назван клуб который подойдет капитану «Спартака» для продолжения карьеры

Экс-футболист Деменко: игрок «Спартака» Джикия пригодился бы «Ростову»

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко отреагировал на информацию о том, что капитан красно-белых может перейти в «Ростов», отметив, что игроку нужна практика, передает RT.

«Ростову» бы он однозначно пригодился и стал бы усилением для команды. Если бы он хотел уйти уже сейчас, мы бы услышали об этом очень четко в декабре или январе», — сказал Деменко.

В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

В своем последнем интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде есть Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее сообщалось, что Джикия может сменить Россию на Турцию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами