Назван клуб который подойдет капитану «Спартака» для продолжения карьеры

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко отреагировал на информацию о том, что капитан красно-белых может перейти в «Ростов», отметив, что игроку нужна практика, передает RT.

«Ростову» бы он однозначно пригодился и стал бы усилением для команды. Если бы он хотел уйти уже сейчас, мы бы услышали об этом очень четко в декабре или январе», — сказал Деменко.

В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

В своем последнем интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде есть Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее сообщалось, что Джикия может сменить Россию на Турцию.