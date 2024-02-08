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Экс-президент «Локомотива» Наумов: мы хотели сделать Семина тренером всего клуба

Экс-президент «Локомотива» Наумов: мы хотели ввести для Семина новую должность

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РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что специально для тренера Юрия Семина он хотел ввести в клубе новую должность, передает Legalbet.

Наумов отметил, что у него было понимание, что Семин является тем человеком, который может быстро дать результат, но Семин в то время тренировал киевское «Динамо».

«Я уговаривал президента «Динамо» отпустить Семина. Семин тоже сомневался, но потом согласился. Мы поговорили с Семиным. Я предложил для него должность тренера всего клуба. В его подчинении были бы тренерские штабы всех команд «Локомотива». Юрий Палыч на это соглашался. Мы даже создали единый тренерский совет в клубе, который решал бы все вопросы», — сказал Наумов.

Семин тренировал киевское «Динамо» с 2008 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. Вместе с «Локомотивом» он трижды становился чемпионом России. За всю историю команды только Семин приводил красно-зеленых к победе в чемпионате.

Ранее Семин сказал, что капитану «Локомотива» не хватает футбольного интеллекта.

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