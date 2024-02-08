Китайские спортсмены примут участие в «Играх будущего» в Казани

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в «Играх будущего» по итогам беседы Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином передает РИА Новости.

«Китай подтвердил участие своих спортсменов в «Играх будущего» в Казани и других спортивных турнирах, которые Россия будет проводить в текущем году», — сказал Ушаков.

Участники «Игр будущего» будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине, (16 – в основной программе, 5 – в расширенной). Соревнования будут поделены на пять «вызовов».

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

В Международном олимпийском комитете сообщили, что российские атлеты для участия в Играх 2024 года в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Также спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе.

Ранее МОК проигнорировал десятилетний юбилей Олимпиады в Сочи.