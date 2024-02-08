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Российский футболист «Спартака» перешел в зарубежный клуб

Нападающий «Спартака» Мелешин перешел в минское «Динамо» на правах аренды

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Павел Бедняков/РИА Новости

«Спартак» отдал нападающего Павла Мелешина в аренду в минское «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте московской команды.

«Желаем выпускнику нашей Академии успешно проявить себя в минском «Динамо» и набраться опыта для еще более успешной игры в родном «Спартаке», — сказано в сообщении.

Соглашение между клубами рассчитано до следующего зимнего трансферного окна и не предусматривает права выкупа трансфера. При этом «Спартак» сможет вернуть игрока из аренды уже летом по своей инициативе.

Мелешин является воспитанником красно-белых. В команду он попал в 2010 году. В 2022 году нападающий дебютировал за основную команду «Спартака». Свой первый мяч в чемпионате России забил 23 октября 2022 года в матче 14-го тура против «Химок».

В текущем сезоне Мелешин провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) три матча, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее перешедший из «Спартака» в «Зенит» игрок заявил, что мучился в клубе.

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