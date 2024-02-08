Полуфиналист Australian Open оценил выступление Рублева в Мельбурне

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-четвертая ракетка мира в парном разряде и полуфиналист Australian Open, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил выступление Андрея Рублева на Открытом чемпионате Австралии этого года, отметив, что выход в четвертьфинал стал хорошим результатом, но отдельного рецепта, как преодолеть этот барьер в будущем, не существует.

«Однозначно он может занести этот турнир себе в актив. Андрей показывал хороший теннис и добился хорошего результата. Рецепта нет. Только улучшать свою игру, чтобы быть лучшим в мире. А иначе как? Он проигрывает первому, второму, третьему в мире. И у него не было слабых соперников в четвертьфиналах. Поэтому все это и происходит. Андрей показывает хорошую уверенную игру, но соперники в четвертьфинале всякий раз, к сожалению, чуть лучше», — считает Ольховский.

Андрей Рублев в десятый раз в карьере добрался до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, но проиграл все десять матчей. На этот раз россиянин уступил будущему победителю итальянцу Яннику Синнеру – 4:6, 6:7 (5-7), 3:6.

Ранее антирекордную серию Рублева на турнирах «Большого шлема» призвали игнорировать.