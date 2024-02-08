WADA использовал интервью Тутберидзе как доказательство вины Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) использовало интервью Этери Тутберидзе Владимиру Познеру для доказательства вины фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой.

«В интервью в 2019 году госпожа Тутберидзе подтвердила, что мельдоний предоставлялся российским спортсменам для улучшения восстановления и поддержки сердечной мышцы, и что после того, как мельдоний был запрещен WADA в 2016 году, «пришлось искать что-то новое», — сказано в документе.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Роднина заявила, что ей надоело слушать разные версии по делу Валиевой.